Kruvaziyer yolcu sayısı 1 milyonu aştı

2022 yılında kruvaziyer turizminde yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 bin 128 artışla 1 milyon 10 bin 767 yolcu olarak gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2022 yılına ait Kruvaziyer İstatistiklerini yayımladı.

2022 yılında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yıla göre yüzde bin 173 artışla 993 adet, limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yıla göre yüzde 2 bin 128 artışla 1 milyon 10 bin 767 yolcu olarak gerçekleşti.

2022 yılında en fazla kruvaziyer gemi uğrak sayısı 465 adet kruvaziyer gemi ile Kuşadası Limanı oldu.

Kuşadası Limanını 180 uğrak ile İstanbul Liman Başkanlığı'na bağlı limanlar (Galataport İstanbul Terminali 145 uğrak, TDI Salıpazarı Limanı 35 uğrak) ve 98 uğrak ile Bodrum takip etti.