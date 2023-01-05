Kruvaziyer turizminde hareketli yıl geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 kat artışla 1 milyonu aştığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı.
Kruvaziyer turizmde haraketli bir geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hem gelen gemi sayısında hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini kaydetti.
2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiyeye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, 2022 yılında ise kruvaziyer gemi sayının 12 kattan fazla artarak 991e yükseldiğini bildirdi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 22 kat artarak 1 milyon 6 bini aştığını açıkladı.
EKİM'DE 206 BİN 484 YOLCU İLE BU YILIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞILDI
Bu yılın sadece Ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.
GALATAPORT, İSTANBUL'UN YENİ GÖZDESİ
2022 yılında 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yılın limanı seçilen Galataporta bu yılda 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını duyurdu.
98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanının üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzonun da kruvaziyer turizmin de dikkat çektiğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bu yıl ilk kez Amasra ve Ünye limanları kruvaziyer gemilere en sahipliği yapmaya başladı. 2022 yılında Sinopa 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanına 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık. Trabzona da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu da almaktan da gurur duyuyoruz dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|16
|36
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|16
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|16
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
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|19
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|19
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|16
|18
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|16
|16
|15. Antalyaspor
|15
|16
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|16
|16
|17. Sivasspor
|17
|15
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|16
|11
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
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|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
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|18
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|18
|21
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|20
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|18
|19
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|18
|18
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|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
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|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
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|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
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|17
|27
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|18
|26
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|17
|25
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|18
|22
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|22
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|18
|17
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|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
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|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|16
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
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|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Cadiz
|16
|15
|18. Espanyol
|15
|13
|19. Sevilla
|15
|12
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