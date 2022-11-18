Kruvaziyer rota iptalleri büyük boşluktan kaynaklanıyor

Yeni yılda 14 kruvaziyer geminin İzmir rotasını iptal etmesi ardından açıklama yapan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, iptallerin İzmir turizmindeki büyük boşluktan kaynaklandığını öne sürdü.İZMİR (İGFA) - Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 2023 yılında İzmir Limanına gelmesi beklenen Kruvaziyer gemilerinin iptalinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kent turizmine, ticaretine, sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı veren bu turların başka il ve ülkelere kaymasının İzmir için büyük bir kayıp olduğunu belirten Tercan, "Kruvaziyerler ile kentteki esnaflar, ticari işletmeler karlı alışverişler yapıyor, kenti gezen turistlerin herkese bir nasibi oluyordu. Tüm bunların yanısıra İzmir’in tanıtımına da katkı veriyorlardı. Bizim bir türlü beceremediğimiz İzmir’in yurt dışında tanıtımını, buraya gelip kenti gezen ve hayran kalan turistler yapıyordu. Kruvaziyerlerin iptali çok büyük bir kayıp, talihsizliktir" dedi.

Geçmiş yıllarda İzmir Ticaret Odası’nın ayakbastı paralarını ödediğini de hatırlatan Bülent Tercan, "Bu ve buna benzer çözümler düşünülmeli. Bu noktada en büyük görev de bir türlü harekete geçiremediğimiz yerel yönetimlere ve kent dinamiklerine düşüyor" diye konuştu.

İzmir yurt dışında tanınmadığını yıllardır anlatmaktan yorulduklarını ifade eden Tercan, "2008 yılında İZKA ve EGEV Çeşme Altınyunus’ta arama konferansı yapmıştı. Onun sonucunda; İzmir yurt dışında tanınmıyor çıkmıştı. Fakat o tarihten beri gereği maalesef yapılamadı. İzmir kendini sosyal medyadan ziyade, geleneksel tanıtım yöntemleri ile yani fuarlara etkili katılımlarla, direk uçak olan ülke ve şehirlerin gazete ve dergilerinde reklamlarla, bu gazete ve dergi yöneticilerini FamTriplerle ağırlayarak, birebir ilişkileri güçlendirerek tanıtmalı. Tüm İzmir halkı, somut hedef olan yılda 5.000.000 turist hedefine odaklanmalı" diye konuştu.

"BAHANEMİZ YOK"

Doğru davranışlar sergilendiği zaman 5 milyon turist hedefinin bir hayal olmadığını da dile getiren Başkan Tercan, ‘İzmir’de her şey var. Deniz, kum, güneş, tarih, kültür, Unesco dünya listesine girmiş iki ilçemiz (Bergama. Selçuk/Efes), İncil’de anlatılan 7 kilise dünyanın en büyük açık hava çarşısı Kemeraltı, fevkalade güzel Doğal Yaşam Parkı, Lifestyle’ı, Ege Mutfağı, güçlü Gastronomisi, Claros Kehanet Merkezi, Balçova’da, Çeşme’de Termali, İzmir’den direk uçuşları, son derece modern iç hatlar, dış hatlar havalimanı ve daha nice zenginlikleri var İzmir’in. İzmir’in hiçbir eksiği yok, dolayısı ile hiçbir bahanesi olamaz" dedi.