Kritik yasa 'Dijital Mecralar'dan geçti... 'Adalet Komisyonu'ndan görüşülecek

TBMM'de kritik internet yasası toplantısı, kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun" teklifi tali komisyon olan Dijital Mecralar Komisyonu'ndan 14,5 saat süren görüşmeler sonunda geçti. İGF Genel Başkanı Mesut Demir de komisyonda federasyon adına öneri ve taleplerini paylaştı. Teklif, önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda görüşülecek.ANKARA (İGFA) - Kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak adlandırılan AKP ve MHP'nin hazırladığı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, tali komisyon olan Dijital Mecralar Komisyonu'nda kabul edildi.

Yasa teklifiyle ilgili görüşmeler önümüzdeki hafta Adalet Komisyonu'nda devam edecek. Teklif, Adalet Komisyonu'ndan da geçmesi halinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Muhalefetin 'basına sansür torbası' olarak nitelendirdiği teklifin Anayasa'nın düşünce, ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili hükümlerine aykırılığı nedeniyle maddelerine geçilmeden reddedilmesine ilişkin önergeler kabul edilmedi. Komisyonda söz alan basın meslek örgütlerinin temsilcileri de teklifin geri çekilmesini istedi.

RADYOLARIN İNTERNET SİTELERİDE BASIN İLAN KURUMUNA EKLENİYOR

Komisyon görüşmelerinde "Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığıyla aşağıda belirtilen usulde yapılır" şeklindeki maddeye "radyoların internet siteleri" de eklenmesi kararlaştırıldı.

İGF ÖNERİLERİNİ HEM SÖZLÜ, HEM YAZILI PAYLAŞTI

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de, Genel Başkanvekili Ümit Babacan ve Genel Başkan Yardımcısı Atalay Dinçer ile birlikte katıldıkları komisyon toplantısında, görüşülen kanun teklifine yönelik önerileri hem yazılı, hem de sözlü olarak komisyon üyeleriyle paylaştı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir, Türkiye'nin internetle buluşmasının üzerinden 29 yıl geçtiğini, 15 yıldır da internet gazeteciliğine yönelik bir yasanın beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, bugüne kadar yasanın çıkmamasının üzücü olduğunu söyledi.

DEMİR: İNTERNET HABER SİTELERİNDE TEKZİP 1 HAFTA YERİNE 24 SAAT MANŞETTE KALMALI

Genel Başkan Mesut Demir, İGF'nin talepleri arasında internet haber sitelerinde tekzip metninin manşette bir hafta kalması yerine manşette 24 saate düşürülmesini isterken, yalan haberlerle ilgili para cezalarındaki tutarların yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Bu arada CHP Eskişehir Milletvekili gazeteci Utku Çakırözer ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 saat süren dezenformasyon yasasının TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndaki görüşmelerini tamamladıklarını duyurarak, "Adalet Komisyonu ve Genel Kuruldaki görüşmelerde sansür düzenlemelerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" notunu paylaştı.

https://twitter.com/utkucakirozer/status/1532186622774562816

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, dezenformasyon konusunda farklı fikirler olmasına rağmen hukuksal bir çalışmanın yapılması konusunda ortak bir talep olduğunu belirterek, "Biz dezenformasyon yapılmasına karşıyız. Dezenformasyon meselesi siyaset üstü, partiler üstü meseledir" dedi.