Kristóf Baráti Harbiye'ye geliyor

Kendi neslinin ve gelecek kuşakların en yetenekli kemancılarından biri olarak gösterilen Kristóf Baráti, 14 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek. Dünyaca ünlü kemancıya, Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası eşlik edecek.İSTANBUL (İGFA) - CRR Konser Salonu’nda sezon boyunca dünyaca ünlü orkestra ve solistleri ağırlayan CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği, bu kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak. Orkestra şefi Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, çağımızın en önemli keman virtüözlerinden Kristóf Baráti’ye eşlik edecek. 14 Temmuz'da gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.

Kendi neslinin ve gelecek kuşakların en yetenekli kemancısı olarak tanımlanan Kristóf Baráti müziğe 5 yaşında başladı. Orkestra ile ilk konserini 8 yaşında veren müzisyen, 2014’te Macaristan’ın en büyük kültürel ödülü olan Kossuth Ödülü’ne layık görüldü. Baráti, özellikle Beethoven, Stravinsky ve Prokofiev konçertolarını icra etmek için dünyanın önemli orkestralarından davetler almaya devam ediyor.

Büyülü İstanbul akşamında gerçekleşecek konserin ilk bölümünde Kristóf Baráti, F. B. Mendelssohn'un "Mi Minör Keman Konçertosu Op.64" eserini icra edecek.

Yapay Zekâ Yorumuyla Bir Sergiden "Yeni" Tablolar

Konserin ikinci yarısında ise görsel veri sanatçısı Atakan Kızıltan, Mussogrsky’nin Bir Sergiden Tablolar'ına kazandırdığı yapay zekâ yorumuyla izleyiciye özel bir deneyim yaşatacak.

Eğitimini Pan Tehon - Sorbonne ve Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlayam Atakan Kızıltan, Büyük Veri ve İş Analitiği üzerine yüksek lisans yaptı. Kızıltan eserlerinde R ve Python dilleri aracılığıyla; matematiksel ifadeler ve denklemler, makine öğrenmesi algoritmaları, derin öğrenme ve yapay zekâ modelleri ile veri bilimi tekniklerini kullanıyor.

Yüzyıllardır süre gelen felsefi düşünceler ile sanatı yapay zekâ ile betimlemeye çalışan Kızıltan; ahlak felsefesinden teknoloji felsefesine, varlık felsefesinden toplum felsefesine uzanan düşünce sürecini yapay zekâ ve sanat ile aktaran bir sanatçı.