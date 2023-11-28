Kredi ve burs ödemeleri hesaplarda

İki aylık olarak yapılan öğrenim kredisi ve burs ödemeleri öğrencilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.ANKARA (İGFA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere Ekim ve Kasım ayı ödemelerinin bir arada yatırıldığını duyurdu.

TC kimlik numarasının son hanesine göre; '0' ve '2' olanlar 28 Kasım 2023'te, '4' ve '6' olanlar 29 Kasım 2023'te, '8' olanlar ise 30 Kasım 2023'te hesaplara yatacağı bildirildi.

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