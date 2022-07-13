Kraliçenin ismi stant satışını artırdı

Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, Türkiye'yi temsilen katıldığı Lübnan’da yapılan World Next, Top Model yarışmasında 2. Olarak şöhretini sınırlar ötesine taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı top model işindeki başarılarıyla hızlı adımlarla yoluna devam ederken Almanya'nın Münih kentinde dünyada ilk kez yapılacak olan sağlık, güzellik ve moda fuarının da tanıtım yüzü oldu.

Münih’de yapılacak olan ve Tuncay Yıldırım ve Erol Akbulut önderliğinde ETAY Events & Management ekibi tarafından organize edilen sağlık, güzellik ve moda fuarının reklam yüzü Dilara Kırmıt olduğu reklamlarla duyurulunca ve bir defilede podyuma çıkacağı duyurulunca stant satışları hızlandı.

Dilara Kırmıt sayesinde bekledikleri ziyaretçi sayısının da beklentilerin çok üzerinde olacağını da vurgulayan ETAY Events & Management ekibi güzel modeli tanıtım yüzü yapmalarının ne kadar doğru karar olduğunu fark ettiklerini vurguladılar.