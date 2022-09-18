KPSS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
ÖSYM, 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının, adayların erişimine açıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiği için yeni takvime göre bugün yeniden yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav soruları ve cevap anahtarları, adayların erişimine açıldı.
Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugünkü oturumların temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabiliyor.
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|9
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|6
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|5
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|5
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|O
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|6
|9
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|5
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|8
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|6
|7
|12. Rizespor
|5
|6
|13. Gençlerbirliği
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|4
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|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
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|11
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|6
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|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
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|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolverhampton Wanderers
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|18. West Ham United
|7
|4
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|4
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|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|6
|16
|2. Real Madrid
|5
|15
|3. Athletic Bilbao
|6
|13
|4. Real Betis
|5
|12
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|6
|12
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|5
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|7. Atletico Madrid
|5
|10
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|14. Getafe
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|7
|15. Almeria
|6
|4
|16. Espanyol
|5
|4
|17. Sevilla
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
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|6
|1