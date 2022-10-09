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KPSS soru kitapçık ve cevap anahtarı erişime açıldı

GÜNDEM 09.10.2022, 15:32
KPSS soru kitapçık ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu Türkiye genelinde sona erdi.ANKARA (İGFA) - Bugün gerçekleşen KPSS Ön Lisans Sınavı’na ilişkin oturumun sona ermesi ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’u erişime açıldı.

Söz konusu kitapçık ve cevap anahtarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecen temel soru kitapçığı görüntüleme süreci 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacağı duyuruldu.

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