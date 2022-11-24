2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavının ardından, sonuçların açıklanması için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti.

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.