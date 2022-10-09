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KPSS Ön Lisans oturumu başladı

GÜNDEM 09.10.2022, 10:15
KPSS Ön Lisans oturumu başladı

KPSS Ön Lisans oturumu bugün yapılıyor. Sınavda 60'ı genel yetenek, 60'ı ise genel kültür olmak üzere 120 soru yer alıyor.ANKARA (İGFA) - KPSS ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı.

Adaylar sınavda 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere 120 soruya yanıt verecek.

Sorular Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık derslerinden oluşacak.

130 dakika sürecek sınav saat 12.25'te sona ereceği bildirildi.

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