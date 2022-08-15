KPSS ön lisans başvuruları uzatıldı

ÖSYM, 2022-KPSS ön lisans başvurularının 16 Ağustos günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceği bildirildi.

https://twitter.com/OSYMbaskanligi/status/1559172759548198914