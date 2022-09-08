KPSS için sınava giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, KPSS Lisans oturumlarına ilişkin sınav giriş belgelerini erişime açtı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.



18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekleri kaydedildi.

Bu arada 18 Eylül'de uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra,2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu içinse saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı kaydedildi.