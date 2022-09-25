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KPSS'de son oturum yapıldı
GÜNDEM 25.09.2022, 11:00
KPSS Lisans Alan Bilgisinin İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturumu başladı.ANKARA (İGFA) - Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi Sınavları'nda İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturum saat 10.15'te başladı.
Adaylara sınav için 160 dakika süre tanınıyor.
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacağı kaydedildi.
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