KPSS 2022/2 sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2022/2 kapsamındaki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, KPSS-2022/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı.



21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandığını duyuran ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarına, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişilebileceği bildirildi.