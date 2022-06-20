Kozmetik sektörü BeautyEurasia’da buluştu

Hyve Group tarafından gerçekleştirilen 17. BeautyEurasia Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı, sektörde lider firmaların ve ülkelerin katılımı ile verimli iş birliklerinin oluşturulmasına ve sektörün gelişmesine katkıda bulundu. 15 – 17 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuar, dünyanın dört bir yanındaki uluslararası üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Kozmetik ve kişisel bakım sektörlerinin Türkiye ve Avrasya bölgesindeki lider fuarı BeautyEurasia, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçi ve katılımcılarına açarken, içeriklerinin birebir sektör paydaşları ile yapılan görüşmelerle belirlendiği etkinlik programı ile sektörün geleceğine ışık tuttu.

Fuar, yerli yabancı sektör profesyonellerine yeni iş ve iş birliği fırsatları sunarken VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) Programı çerçevesinde katılımcı firmalar; Irak , Kanada , Filistin , İspanya , Ekvator , Ukrayna , Kamerun, Tunus, Mısır , Kazakistan, Pakistan, Kamerun, Uganda, Uruguay, Gürcistan, Hollanda, Nijerya, Makedonya, Romanya, Kosova, Filistin, Lübnan ve Bosna Hersek’in aralarında bulunduğu toplamda 75 ülkeden 400’ün üzerinde davetli satın almacıyla fuar alanında bir araya gelme fırsatı buldu. Katılımcılar ile satın almacılar arasında yüzlerce iş görüşmesi gerçekleşerek kozmetik sektörünün ihracatına doğrudan katkı sağlandı.

Üç gün süreyle ilgi çekici birçok oturum ve etkinliğe ev sahipliği yapan BeautyEurasia’da, son gün gerçekleştirilen özel saç şovları ise ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstanbul Erkek Berberleri Usta ve Kalfaları Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmalarda, 200’ün üzerinde yarışmacı sahnede birbirleriyle yarışırken, yeni çalışmalarını, stillerini hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisine sundu.

ÖZGE ULUSOY SÜRPRİZİ

İlgi çekici panellerin yanı sıra ünlü isimleri de ağırlayan BeautyEurasia Fuarı’nda, ünlü manken Özge Ulusoy yer aldı ve katılımcı firmaların hizmet ve teknolojilerini yakından inceledi.