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Kozmetik endüstrisinde yeşil dönüşüm

GÜNDEM 03.12.2022, 12:32
Kozmetik endüstrisinde yeşil dönüşüm

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği tarafından 6.’sı düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi, bu yıl "yeşil mutabakat" temasıyla Antalya’da Susesi Luxury Resort Belek’te kapılarını açtı. 3 gün sürecek kongrede, çevre dostu ürünler ve sektörün geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı ilk oturum “Kozmetik Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm” oldu.İSTANBUL (İGFA) - Kozmetik endüstrisinde Yeşil Dönüşüm temasını konu alan ve televizyoncu Merve Yıldırım’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda; KÜAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kahrıman, KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, KÜAD Başkan Yardımcısı Bülent Konca ve KÜAD Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Sile konuşmacı olarak yer aldı. ,

KÜAD Yönetim Başkanı Levent Kahrıman, Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği’nin kozmetik stratejisinin belirlenmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak “Özellikle Amerika’da sinemanın gelişmesiyle dünyada kozmetik endüstrisi patladı. Ortadoğu’da ve Avrupa’da söz sahibi olmuş şampuanlarla kremlerle üretim yapmış bir kozmetik endüstrimiz var. Şu an ülkemizde yaklaşık 3600 üzerinde üretim yeri ve 50.000’in üzerinde tescillenmiş marka insan kaynağı ile dünyada ve ülkemizde sağlıklı üretimin vurgusudur. Bizim KÜAD olarak yapmaya çalıştığımız; Türkiye’nin kozmetik stratejisini oluşturmak. Bizim ülkemiz aslında kültürler mirası ülkesidir. Binlerce yıllık medeniyetlere eşlik etmiş topraklardır. Bizde modern dünyada sürdürülebilir olan mirası kültürel mirasla birleştirmek istedik. Biz buna etno kozmetik diyoruz aslında. Türkiye’de insanlara bu farkındalığı, bu mirası nasıl oluşturabiliriz diye uğraşıyoruz. Eko dizaynı bizim ülkemiz yapmaya çok yatkın. Biz bunları bir sentez halinde sunmaya çalışıyoruz. Bundan kaynaklı tarımsal miras sergimiz var. Bu sergi de ilham verici olacak” dedi.

KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, kozmetik sektörünün dünyada ve ülkemizde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek “Biz bugün kozmetik sektörü olarak 198 ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle son dönemde cilt bakım ürünlerine ilgide bir önceki yıla göre   yüzde 16’lık bir artış oldu. Türkiye’deki kozmetik ihracatımız ithalatımızın önünde. Diğer taraftan da kozmetik anlamında Türkiye bir üretim üssü konumunda.  Yeşil mutabakat dünyadaki en güncel konulardan bir tanesi. Biz ülke olarak çok hızlı aksiyon alabilen bir ülkeyiz. 2030 yılında yüzde 50, 2050 yılında ise yüzde 0 oranında karbon salınımı azaltma çalışmaları var. Dolayısıyla buna göre yapılması gereken işler var. Biz sektör olarak bunları kaldırabilecek potansiyele sahibiz. Bugünkü hedefimizde kongrede bu bilinci oluşturmak. Bir dönüşüm yaşanıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir ihracat için geleneksel modelden uzaklaşarak daha döngüsel bir modele geçmek gerekiyor . Biz de kongrenin ana temasını yeşil mutabakat olarak belirledik. Kongrede bu yıl  yüzde 60 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Yerli hammadde ve yerli ambalaj üretim noktasında bizim bir an önce planlamalar yapmamız gerekiyor.” diye konuştu.

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