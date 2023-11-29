Kozahan’daki Tarihi Çınar’dan sadece kökü kaldı

Bursa lodos fırtınası nedeniyle Koza Han’ın avlusunda bulunan 250 yaşındaki tarihi çınar devrildi.Esmanur Gülbahar/ Gülsüm Yıldırım/Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa’da lodos fırtınasıyla nedeniyle devrilen 250 yıllık anıt çınar ağacı lodosun etkisiyle devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, Koza Han’ın avlusunda bulunan iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Osmanlı İmparatorluğu Padişahı 2'nci Bayezid tarafından 1491 yılında Ulu Cami'nin bulunduğu bölgede yaptırılan Koza Han'daki tarihi çınar, gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle devrildi. 250 yıllık anıt çınar, Koza Han'ın avlusunda bulunan kafelerin üzerine düştü. Esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İncelemede bulunan ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Öte yandan lodosun etkisiyle devrilen bir çam ağacı da Koza Han'ın duvarına çarptı.