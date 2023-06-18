Köylü Firuzan ablanın girişimciliği 'ekmek' kapısı oldu

Edremit Bostancı köyünde girişimci köylü kadını Füruzan ablanın ekmekleri damakta çok güzel bir tat bırakıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Bostancı Köyü’nde yaşayan iki çocuk annesi Füruzan Yolalan, hünerli elleriyle yaptığı ekşi mayalı ekmeklerle hem ev ekonomisine katkı sağlıyor, hem de müşterilerine, damaklarında unutamayacakları bir lezzeti tanıştırıyor.

Evinin bahçesindeki fırınında odun ateşinde pişirdiği ekmekler adeta kapışılıyor. Fırından çıkan buharı tüten sıcacık ekmekleri alabilmek için müşteriler uzun kuyruklar oluşturuyor ve ekmekler kısa sürede tükeniyor.

5 YIL ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVEN

Ekişi maya ekmek yapımını Edremit’ten Bostancı Köyü’ne taşındıktan sonra öğrendiğini anlatan Füruzan Yolalan, komşularının ekşi maya ekmek yaptığını ve muhteşem bir lezzetle tanıştığını söylüyor.

Komşularıyla beraber 5 yıl önce ekmek işine soyunduklarını belirten Yolalan, “Ekmeğin buğdayını kendi buğdayımızdan yapıyoruz, ekşi mayayı da kendimiz yapıyoruz. Hazır hiçbir ürün almıyoruz, ekmekleri tamamen doğal ürünlerden yapıyorum. Köyümüzde ekmek yapmayanlar benim yaptığım ekmekten almaya başladılar” dedi.

Kızıyla birlikte Edremit de bir market açtığını ve yaptığı ekmekleri satmaya başladıklarını söyleyen Füruzan Yolalan, günde 35 adet yani bir fırın ekmek yaparak başladığı üretimine bayramlarda sekiz fırına kadar çıktığını diğer günlerde üç fırın ekmek çıkardığını anlattı. Yolalan, bir ekmeği 2 kilo hamurdan yaptığını, ekmeğinin tadının ve lezzetinin günden güne daha çok sevilmeye başladığını söyledi.