Köylerdeki atıl okullar yaşama dönüştü... 2 bin Köy Yaşam Merkezi'ne toplu açılış

2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan Köy Yaşam Merkezlerini, "Eğitimde gelenekle geleceği buluşturan" stratejik hamlelerden birisi olarak gördüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Köy Yaşam Merkezlerimizle sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmıyor, aynı zamanda evlatlarımızı yarının Türkiye'sine de hazırlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Köy Yaşam Merkezlerinde verilecek mesleki ve teknik kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de köylere yeni bir dinamizm katacağına inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim camiası için büyük bir kazanç olan projeye öncülük eden Millî Eğitim Bakanlığı'nı, destek veren İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı tebrik etti.

Köy Yaşam Merkezlerinde eğitim alan çocuklar ile onları vatana, millete ve ailelerine hayırlı birer insan olarak yetiştiren öğretmenlere muvaffakiyet dileyen Erdoğan, sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerin her birine emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüyle beraber Millî Eğitim Bakanlığımızın da 100'üncü yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden bu önemli yıl dönümleriyle ilgili hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız için yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Kısa süre önce kamuoyuna açıkladığımız Türkiye Yüzyılı programımız, bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktadır. Şimdi sıra, Meclis'teki ve kabinemizdeki arkadaşlarımızın da yer alacağı kapsamlı bir çalışmayla, 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı adım adım, tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da, müellifi de, sahibi de 85 milyonun tamamıdır. Bu program, kadınıyla-erkeğiyle, genciyle-yaşlısıyla ülkemizin tamamının, milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır. Dün Avrupa'nın 'hasta adamı' olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, tüm yokluklara ve imkânsızlıklara rağmen Milli Mücadele'yi nasıl zafere taşıdıysak, önümüze çıkartılan engelleri nasıl birlik ve beraberlik içinde aştıysak, darbelerden terör saldırılarına her türlü badirenin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek, Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek, inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemin muştusu olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı'ndan bahsedebilmemizin gerisinde, 20 yıllık bir demokrasi ve kalkınma reformu tecrübesi vardır" diyerek, Türkiye'nin bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil; sinsi oyunlarla, can yakıcı tuzaklarla dolu zorlu bir yolculuktan sonra ulaştığını kaydetti.

"ORTAÖĞRETİMDEKİ KIZ ÇOCUKLARIMIZIN OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 90"

Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarla 5 yaş okullaşma oranının yüzde 11'den yüzde 97'ye çıktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı ise yüzde 90'ları buldu." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitim çalışmalarıyla çocuk ve gençlere ulaşırken, yaygın eğitim faaliyetleriyle de 85 milyona eğitimin kapılarını açtıklarını söyledi.

Kullanılmayan köy okulu binaları aktif eğitim birimleri haline geldiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullanılmayan köy okulu binalarının, anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürerek, aktif eğitim birimleri haline getirdiklerini söyledi.

Köy Yaşam Merkezleri'nde genel, mesleki ve teknik kurslardan, tarım, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, gıda ve hayvancılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede programlar gerçekleştirdiklerine değinen Erdoğan, bu yıl köylerde ve Köy Yaşam Merkezleri'nde açılan 8 bin 507 kursa, yüzde 72'sini kadınların oluşturduğu 122 bin 664 vatandaşın katıldığını bildirdi.

"5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 97'YE ULAŞTI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm illerde, ilçelerde eğitim seferberliği yapıldığını altını çizen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, şunları kaydetti:

"Beş yaştaki yüzde 11 olan okullaşma oranı bugün yüzde 97'ye ulaşmıştır. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63'e yani yaklaşık yüzde 100'e, ortaokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,44'e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı ise 4+4+4'ün de getirmiş olduğu katkıyla yüzde 44'ten yüzde 95'e yükselmiştir. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranı ise yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıkmıştır. İlk kez cumhuriyet tarihinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları yüzde 95'in üzerine çıkmıştır. Peki, neden 70 yıl beklenmiştir, bu yüzde 95'e çıkmak için? O kültürel iktidarın paylaşımına izin vermeyen vesayetçi odaklar, bu ülkenin evlatlarının eğitimle buluşmasına hiçbir zaman fırsat vermedikleri gibi başörtüsü yasakları, katsayı uygulamaları gibi antidemokratik uygulamalarla erişimin önüne sürekli bariyerler çekmiştir. İşte bunlar da son yirmi yıl içinde artık eğitim sistemimiz çok daha demokratik, çok daha katılımcı, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayan bir eğitim sistemi hâline gelmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise törendeki konuşmasında köy yaşam merkezlerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu olduğunu dile getirdi.

Bakan Kirişci, bu istikametin şehirde olanın köyde de olması anlamına geldiğini belirterek "Eğitim, sağlık, enerji gibi altyapıların güçlendirilmesi ve nihayetinde köye dönüşün özendirilmesi yönündedir." dedi. Kirişci, tarımsal üretim, gıda güvenliği ve istihdamın önemine değindi.