Köyler yeniden üretim merkezi olacak

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir'in Savaştepe İlçesinde Kalemköy ve Söğütcük kırsal mahallelerini ziyaret etti. Pekmez üretimi yapan köylülerle kahvaltı yapan Başkan Sarı, "Köylerimizi yeniden üretimin merkezi yapacağız" dedi.BALIKESİR (İGFA) - CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İl ve ilçe yönetimi ile birlikte Kelemköy ve Söğütçük kırsal mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Pekmez üretimi yapan köylülerle kahvaltıda bir araya gelen Başkan Sarı köylülerin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu.

Genç kuşağın gelecek kaygısı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük kentlere göç ettiğini belirten Başkan Sarı,"Savaştepe ilçemize bağlı Kalemköy kırsal mahallemizde pekmez üretimi yapan köylülerimizi ziyaret ettik. Kahvaltıda bir araya gelerek yaşadıkları sorunları dinledik. Balıkesir’in en güzel pekmezini üreten mahallemiz her geçen gün üretimden kopuyor. Destek alamayan, üretim maliyetleri artan, ürettiğini değerinde satamayan, gençlerin köyünü terk etmesiyle giderek boşalan köylümüz zor günlerden geçiyor. Köylerimizdeki yaşam eski hareketliliğini yitiriyor. Böyle giderse köylerimiz boşalacak ve üretim neredeyse bitecek. Daha sonra Söğütçük kırsal mahallemizi ziyaret ettik. Böylesine güzel doğasıyla yaşam kaynağı olan, doğal üretimiyle sağlıklı ve lezzetli besin deposu olan köylerimizi yeniden üretimin merkezi haline getireceğiz." şeklinde konuştu.