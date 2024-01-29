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KÖYDES projelerine 7 milyar TL ayrıldı

GÜNDEM 29.01.2024, 18:09
KÖYDES projelerine 7 milyar TL ayrıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ile köylerin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 2005 yılından bu yana köylere 23 milyar 741 milyon TL yatırım yapıldı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “KÖYDES Projesi ile 2023 yılında 3 milyar 800 bin TL’lik yatırım yaptık. 2024 yılı için ise 6,9 milyar TL ödenek ayırdıklarını açıkladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ve ülkemizdeki kırsal altyapının desteklemesi adına hayata geçirilen KÖYDES Projesiyle 2005 yılından bugüne kadar köylere 23 milyar 741 milyon 180 bin liralık yatırım yapıldı.

KÖYDES kapsamında, içme suyu bulunmayan veya yetersiz olan köylerin yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının standardının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ve bu sayede köylerde hayat kalitesinin artırılarak ekonomik ve sosyal yönden gelişmeleri sağlanıyor.

“5 BİN KÖYE İÇME SUYU TESİSİ KAZANDIRDIK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, proje kapsamında içme suyu bulunmayan 5 bin 697 köy ve bağlı yerleşime içme suyu tesisi kazandırdıklarını, içme suyu yetersiz olan 72 bin 212 köy ve bağlı yerleşim yerlerinin içme suyu tesislerini de yenilediklerini bildirdi.

Büyükşehir belediyeleri haricindeki il özel idaresi bulunan 51 ilde çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Bakan Özhaseki, “Proje, köy muhtarlıklarını ve bunların bağlı olduğu yerleşim yerlerini, içme suyu projelerini, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik yol projelerini kapsıyor. Ayrıca KÖYDES kapsamında, küçük ölçekli sulama ve atık su projeleri de bulunuyor.” dedi. Bakan Mehmet Özhaseki, yapılan yatırımların bakım ve onarım projelerinin de Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

KÖYDES Projesi kapsamında yapılan köy yollarına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Özhaseki, “Projemizle, köylerde 131 bin 776 kilometre asfalt, 89 bin 523 kilometre stabilize ve 5 bin 179 kilometre beton olma üzere toplam 226 bin 478 kilometre yol yaptık. Bunun yanı sıra 68 bin 486 kilometre onarım, 5 bin 945 kilometre tesviye, 48 milyon 268 bin metrekare de parke taşı çalışması gerçekleştirdik.” değerlendirmesini yaptı. 

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