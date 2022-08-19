Kotasız e-Devlet dönemi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, mobil abonelerin e-Devlet Kapısı kullanımların internet kotalarından harcamayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan sosyal medya paylaşımında, kotasız e-Devlet döneminin başladığı duyuruldu.

"Vatandaşlarımızın dijital hizmetlere kolayca erişmesi için yürüttüğümüz çalışmalardan birini daha hayata geçiriyoruz" denilen açıklamada, "Hangi operatöre kayıtlı olursanız olun e-devlet kapısı kullanımlarınızda artık mobil internet kotanızdan harcanmayacak" ifadelerine yer verildi. https://twitter.com/dijital/status/1559935039445647360