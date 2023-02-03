"Kosova için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, “Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısında konuştu

Önceki hafta Kosova'nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman Kosovalı kardeşlerinin yanında olduğunu, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyerek sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteğe hazır olduklarını söyledi.

"KOSOVA'NIN NATO, AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK VİZYONUNU DESTEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat'ta idrak edilecek Kosova'nın bağımsızlığının 15. yıl dönümünü şimdiden tebrik etti.

https://youtu.be/SdHP5EOlkFE

Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Bu minvalde Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ terör örgütünün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı bir gayret istedim. 2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon avro olan aramızdaki dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükselteceğiz. Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız, ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor. Firmalarımızın Kosova'daki yatırımları şu an itibarıyla 400 milyon avro civarındadır. Müteşebbislerimiz kendilerine gereken imkânların sağlanmasıyla Kosovalı kardeşlerine katkılarını arttırmaya hazırdır. Kalkınma yardımlarımız da sürüyor. TİKA bugüne kadar 700'e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye-Kosova ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturan, ülkeler arasında gönül köprüleri inşa eden Kosova Türk toplumunun her alanda Kosova'nın gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova makamlarının soydaşlara yönelik izlediği tutumu takdirle karşıladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfettiklerinin altını çizdi.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kosova heyeti de hazır bulundu.