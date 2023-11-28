KOSKİ, Hatay'da deniz taşkınına müdahale etti

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Hatay'ın İskenderun ilçesinde önceki gün yaşanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın ardından deniz suyu taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına müdahale etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, denizin taşması sonucu su basan ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına müdahale etti.

Bölgeye özel donanımlı araçlar ve 7 personel sevk eden KOSKİ, kombine kanal temizlik aracı, motopomp ve vidanjör araçlarıyla su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına destek veriyor. Ekipler, su baskını sonucu oluşan çamur ve atıkları büyük bir özveriyle bertaraf ediyor.

Su baskınları sonucu ev ve iş yerlerinde meydana gelen hasarın en kısa sürede giderilmesi için yoğun çaba sarf eden KOSKİ ekipleri, suyun tahliyesi ve temizlenmesi çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki altyapıda meydana gelen hasarlar için de incelemeler yapıyor. Ayrıca su baskınlarına karşı alınması gereken önlemler de değerlendiriliyor.