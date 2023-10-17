KOSKİ'den Malas Caddesi'ne şebeke ıslahı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde altyapı yatırımlarına devam ediyor.KONYA (İGFA) - Sağlıklı, sürdürülebilir su ve kanalizasyon hizmetini Konya’nın her noktasına ulaştırabilmek üzere 2023 yılında yoğun çalışmalar yapan KOSKİ, altyapı yatırımları kapsamında Selçuklu ilçesi Malas Caddesi’nde su ve kanalizasyon şebeke ıslahı gerçekleştiriyor.

Eskimiş, işletim ömrü dolmuş 600 milimetre çapındaki boruları yenileriyle değiştiren KOSKİ, kanalizasyon şebeke hattı ıslah çalışmalarında 800 milimetre çapında ve 800 metre uzunluğunda betonarme borular kullanıyor.

Kanalizasyon şebeke hattının daha verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilen ıslah çalışmalarında ilk 350 metrelik kısmı tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, aynı noktada 1.500 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı ıslahı da yapacak. Böylelikle KOSKİ, Malas Caddesi’nde toplamda 2.300 metre şebeke ıslahı gerçekleştirmiş olacak.