KOSKEM, yüzlerce canı hayata bağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KOSKEM ekibi, 2023 sezonunu kapadı. KOSKEM, 3 ilçedeki 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı.

13 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 265 kişilik ekibin görev süresi sona erdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bu yana 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 13 bölgede hizmet veren KOSKEM’in 2023 sezonunun görev süresi 15 Eylül Cuma günü itibariyle sona erdi.

BU SEZON 2.197 KİŞİ KURTARILDI

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2005 yılından bu yana ise KOSKEM ekipleri, 18 bin 521 kişiyi hayata bağladı. 2023 yılı yaz sezonu boyunca ambulans sağlık hizmetleri kapsamında 37 kişiye hizmet verildi.

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yaptı.

CANKURTARANLARA SIKI EĞİTİM

Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak Kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi, cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

2023 sezonu boyunca sahillerde; İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı personelleri ile Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü, DK9 Destek Kuvvetleri Derneği, Kocaeli Yüzme Kulübü ve Mercan Yüzme kulübü, SAR Arama Kurtarma Derneği, ISAR Uluslararası Arama Kurtarma Derneği, Kocaeli Arama Kurtarma Derneği ve Kılavuz Arama Kurtarma Derneği üyeleri görev aldı.