KOSKEM ile bayramda 334 kişi hayata tutundu

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir ekipleri Kurban Bayramı tatili haftasında 334 vatandaşı boğulmaktan kurtardıKOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

Ekipler, geçtiğimiz Kurban Bayramı tatili haftasında 334 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, hafta sonu da dahil olmak üzere her gün belirlenen sahillerde görev yapıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 107, Kovanağzı’nda 8, Kumcağızda 92, Miço Plajı’nda 5, Kerpe’de 16, Sarısu’da 11, Seyrek’te 14, Bağırganlı’da 22, Karamürsel’de 39, Darıca ve Bayramoğlu’nda 10 kişi olmak üzere toplam 334 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.