KOSGEB'ten karbon emisyonu azaltılmasına 2 milyon liralık destek

KOSGEB'ten karbon emisyonunu azaltıcı proje desteğine başvurularda bugün son gün.ANKARA (İGFA) - KOSGEB araştırma, geliştirme, üretim ve inovasyon odaklı projeleri desteklemeyi sürdürüyor. Karbon emisyonu çağrısı ile bu alanda proje geliştiren KOBİ'lere 2 milyona kadar destek sağlanacak. Başvurular bugün sona eriyor.

KOSGEB, 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlayacak Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi için yeni bir çağrı başlattı. İmalat sektörü ile bilgisayar programlama faaliyetlerindeki KOBİ’ler bu çağrıya başvurabilecek.

İşletmeler, karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler konularında proje sunabilecek. Proje süreleri, 8-24 ay ile sınırlı olacak.

DESTEK KALEMLERİ

Destek üst limiti 2 milyon lira olan çağrıda, proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel 400 bin liraya kadar desteklenecek.

Çağrıda, işletmeler makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği alabilecek. İşletmelerin sınai mülkiyet hakları giderleri ile test, analiz ve belgelendirme giderleri de desteklenecek.