Korudağ'da kaza 4 Muğlalı arıcı hayatını kaybetti

Korudağ'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını 1 kişi yaralandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre emniyet şeridinde duran arı kovanları yüklü bir kamyona arkadan gelen başka bir tır çarptı.

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından çekilen video da yürekleri dağladı.

Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen Köyü'nden olan ve arıcılık için Keşan'a gelen Doğan Menteşe, ile iki oğlu Okan Menteşe ile Hakan Menteşe ile Buluthan Aydın olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.