Koronavirüste 2 haftalık tablo açıklandı

Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi.ANKARA (İGFA) - Ekim ayından bu yana Sağlık Bakanlığı'nca iki haftalık yayımlanan COVID-19 Tablosu'nda, 3-16 Ekim haftasına ilişkin sayılar covid19.saglik.gov.tr adresinden yayımlandı. Buna göre, Türkiye'de 3-16 Ekim haftasında 34 bin 204 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

60 kişinin hayatını kaybettiği iki haftada iyileşen COVID-19 hasta sayısı ise 34 bin 627 olarak tabloya yansıdı.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 953 bin 842, toplam can kaybı ise 101 bin 263 oldu.