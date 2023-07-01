Körfezin gerdanlığı 7 yaşında

1 Temmuz 2016 yılında hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nden Kurban Bayramı'nda bir günde 111 bin 770 araç geçerek rekor kırdı. toplam 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli kesimini oluşturan Osmangazi Köprüsü, 7 yaşına girdi.ANKARA (İGFA) - İzmit Körfezi'ndeki Dilovası Dil Burnu ile Altınova Hersek Burnu arasında inşa edilen, bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun açıklıklı asma köprülerinden biri olan Osmangazi Köprüsü bugün 7 yaşında.

KÖRFEZ GEÇİŞİ 6 DAKİKAYA İNDİ

Ulaşım alternatiflerine göre körfezi geçiş süreleri değerlendirildiğinde, körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika iken, Osmangazi Köprüsünü kullanarak körfez 6 dakikada geçilebiliyor. Osmangazi Köprüsü'nün yapımı kapsamında kullanılan, çelik teller uç uca eklendiğinde 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu uzunluk ile dünyanın etrafı 2 kereden fazla dönülüyor.

14 FUTBOL SAHASINA EŞDEĞER

109 bin 490 ton çelik miktarıyla 73 bin adet otomobil üretilebilen Osmangazi Köprüsü'nün ana açıklık tabliye alanı ise 96 bin 364 metrekare. Yaklaşık 14 büyük futbol sahası alanına eşdeğer olduğu belirtilen Osmangazi Köprüsü, Güney Yaklaşım Viyadüğü tabliyesinin bin 120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 metre ve 133 metreden oluşan 260 metrelik kısmı 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemi ile monte edilmiş olup, dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu gerçekleştirildi.

7 yıl önce bugün hizmete giren Osmangazi Köprüsü, Kurban Bayramı tatilinde (24 Haziran) bir günde 111 bin 770 araç geçişi sağlanarak rekor kırdı.