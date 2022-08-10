Körfezi kirleten gemilere geçit yok!

İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı kuru yük gemisine 4 milyon 968 bin 823 Türk Lirası ceza kesildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekipler deniz uçağı ve teknelerle İzmit Körfezi’nde denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda deniz uçağıyla yapılan denetim sırasında denizi kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı Abana isimli kuru yük gemisine 4 milyon 968 bin 823 Türk Lirası ceza kesildi.

BÜYÜKŞEHİRİN DENİZ UÇAĞI TESPİT ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz uçağı akşam saatlerinde yaptığı denetimde, İzmit Körfezi’nde demirli bir geminin kirli balast saldığını tespit etti. Ekipler kirliliğe sebebiyet veren Vanuatu bandıralı Abana isimli kuru yük gemisine idari yaptırım süreci başlattı. Kirliliğin yayılmasını önlemek amacıyla gemi çevresine bariyerler çekilerek önlem alındı.