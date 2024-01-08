Körfez’den binlerce kamyon dip çamur

Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan Körfez dip çamuru çalışmalarında 2023 yılında 13 bin 500 kamyon (205 bin 404 metreküp) dip çamur çıkarıldı. Çıkarılan 50 futbol sahası büyüklüğüne denk!KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışmaların başladığı 2023 yılı mayıs ayından yılsonuna kadar toplamda 13 bin 500 kamyon(50 futbol sahası büyüklüğünde) dip çamuru İzmit Körfez’inden çıkarılarak taşıma işlemi gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında İzmit Körfezinin eski günlerine kavuşarak dev bir akvaryum haline gelmesi ve biyoçeşitliliğinin artması hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük çevre projesi olan ve İzmit Körfezi’ni devasa bir akvaryuma dönüştürmeyi amaçlayan proje, 2023 yılının mayıs ayında düzenlenen törenle “dipten diriliş başlıyor’’ mottosuyla start almıştı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen projede 2023 yılında 205 bin 404,88 metreküp yani 13 bin 500 kamyon dip çamuru çıkarılarak taşınması gerçekleştirildi. Bu miktardaki dip çamuru aynı zamanda 50 adet futbol sahası genişliğindeki bir alana eş değer. Türkiye’nin en büyük çevre projesini kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer, STK yönetici ve üyeleri, üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrencileri, birçok farklı kurumdan yetkili ve vatandaş olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

TOPLAM 8,5 MİLYON TON ÇAMUR

Proje kapsamında İzmit Körfezinden 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak. Körfezin doğu baseninden borularla çıkarılan ve karaya pompalanan çamur, burada susuzlaştırma tesisine alınıyor. 5 yılda tamamlanması planlanan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İzmit Körfezi'nden çıkarılan çamurun yeniden değerlendirilmesi için çalışmalar da devam ediyor. Büyükşehir ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde yürütülen çalışmalarda dip çamurunun inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak kullanılabileceği ortaya çıktı. Akademisyenlerin yürüttüğü çalışma kapsamında İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru laboratuvarda incelemeye tabi tutuldu. Öğütülüp kurutulan, ardından elenen dip çamurunun gerekli proseslerden geçtikten sonra farklı sektörlerde tuğla, briket, fren balatası ve seramik yapımında kullanılabileceği ortaya çıktı.