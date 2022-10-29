Körfez'i kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten Barbados bandıralı gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza uygulandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı İzmit Körfezi’nin etrafını arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eski günlerine dönen İzmit Körfezi'ni korumak için çalışmalara devam ediyor. Havadan ve denizden yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere ceza uygulanıyor.

DENİZİ KİRLETTİLER

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir limanda Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Deniz kontrol ekiplerince yapılan incelemelerde; limanda bağlı bulunan Barbados bandıralı 6881 grostonluk kuru yük gemisinin fuel-oil yakıt alımı sırasında tank havalandırma bacasından gemi güvertesine taştığı, sancak kıç güverte drenaj çıkışından ise denize fuel-oil deşarj ettiği tespit edildi.

ÖNLEM ALINDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, gemi etrafında kirliliğin önüne geçmek için önlem aldı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınarak temizleme çalışmaları yapıldı. Gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL ceza uygulandı.