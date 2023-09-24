Korelilerden ahde vefa örneği

Hatay Büyükşehir Belediyesi, depremde faaliyet binası yıkılan Hatay Muharip Gaziler Derneğine yeni dernek binası için yer tahsis etti.HATAY (İGFA) - Hatay'da Muharip Gaziler Derneği'nin eski Antakya sokaklarında uzun yıllar boyunca çalışmalarını yürüttüğü binası depremde zarar görerek kullanılamaz hale gelmişti.

Derneğin yeni binası, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Koreliler Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu işbirliğiyle Antakya Atatürk Parkı içerisinde bulunan alanda yeniden inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yer tahsisi tesliminde konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, “1950’de başlayan Türk-Kore kardeşliğinin 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası da devam ettiğini belirterek, “Kardeşlik sadece kan bağıyla olmuyor, geçmişte kader birliği yaptığımız, Koreli kardeşlerimiz bugün, 1950-1953 yılları arasında Kore halkının bağımsızlık mücadelelerinde yanlarında olan kahramanlara bir ahde vefa göstererek gazilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bizim yanımızdalar. Kore’de verdiğimiz 890 şehit ve 21 bin 212 gazimizin fedakarlıklarına karşı göstermiş oldukları vefadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Genel Sekreteri Osman Sooyong OH ise depremden sonra bölgenin halini gördüklerinde, 1950 yılında yaşanan Kore Bağımsızlık Savaşı’ndaki bölgenin durumuna benzettiklerini bu yüzden çok üzüldüklerini söyledi.

OH, “1950 yılında Kore’ye gelen kardeşlerimiz nasıl canlarını feda ettiyse biz de aynı şekilde deprem sonrası Türk halkına yardım etmek zorunda olduğumuzu hissettik. Türk devleti ve Kore gazilerimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu tarafından geliştirilen “Depremzede Kore Gazilerine Destek Projesi” kapsamında Kore Gazileri için yapılan konutların açılış töreni Bahçeköy Mahallesi’nde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Törende Rahmetli Kore Gazisi Salim Alkan’ın depremde yıkılan evinin yerine yeniden inşa edilen prefabrik konut Alkan’ın eşi Meryem Alkan’a teslim edildi.

Teslim töreninin ardından HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kilisli projede emeği geçenlere fincan takımı hediye etti.

Hatay Muharip Gaziler Derneği binasını inşa süreci ise önümüzdeki ay başlayacak.

Törene HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Kilisli, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğu Başkanı Kyubaek Cho, Koreliler Dernek Başkanı Younghoon Kim, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Muharip Gaziler Derneği Hatay İl Başkanı Ramzi Bakır, Kore gazileri ve yakınları katıldı.