Koordinasyon için bölge valilerinin görev yeri değişti

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde koordinasyona destek sağlamak üzere valilerin görev yerleri değiştirildi.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ilde yoğun şekilde hissedilmesi ardından devletin üst noktası teyakkuza geçti.

Kahramanmaraş depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 17artçı deprem meydana gelirken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında depremin seviyesi 4. Seviye olarak ilan edildi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Genelkurmay Başkanlığı tarafından bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 adet uçak görevlendirildi.

BÖLGE VALİLERİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ!

Bu arada bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hatay’a Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gaziantep’e Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman’a Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Osmaniye’ye Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Malatya’ya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek görevlendirildi.