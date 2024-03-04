Bilecik’te 31 Mart Yerel seçimlerinde bağımsız il genel meclis üye adayı olan kooperatif başkanı traktörünü seçim arabası yaptı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK İGFA - Pazaryeri ilçesinde çiftçilik ile uğraşan ve ilçede Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulama birliği başkanı Erkan Karakaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Pazaryeri ilçesinden Bağımsız İl Genel Meclis Üyesi adayı olurken, Karakaş daha önceden gelin arabası yaptığı traktörünü bu sefer de seçim afişleri ile donatıp seçim ilçe sokaklarında vatandaşlardan kendine destek istedi.

İlçe sokaklarında ve köylerde traktörü ve diğer seçim araçları ile seçim çalışması yapan Erkan Karakaş, 31 Mart Yerel Seçimleri için il genel meclis üyesi adaylığını yaptığını ve gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

Erkan Karakaş, “Pazaryeri ilçesinde çiftçilik yapıyorum, aynı zamanda iki tarımsal kooperatifin başkanıyım. Çiftçilerin sesini gerektiği kadar üstlerimize iletebilmek adına il genel meclis adayı olduk. İnşallah çiftçilerimizle bütün halkımızla birlikte başarıp kazanacağız” diye konuştu.