Konyaspor'un yeni tesisi için çalışmalar sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin en önemli markalarından biri olan Konyaspor’a modern bir tesis kazandırmak için yeni Kayacık Tesisleri’nin yapımına devam ettiklerini söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaspor’a kazandırılacak yeni Kayacık Tesisleri’nde inşaat çalışmaları sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’da spora ve spor altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.

YENİ TESİSİN MALİYETİ 150 MİLYON LİRA

Büyükşehir’in yatırım hamleleri doğrultusunda merkezle birlikte ilçelere de yüzme havuzları ve halı sahalar başta olmak üzere önemli tesisler kazandırdıklarını kaydeden Başkan Altay, “Şehrimizin en kıymetli değerlerinden biri olan Konyaspor'umuzun yeni Kayacık Tesisleri'nin inşa çalışmaları da hızla devam ediyor. 150 milyon lira maliyetle yapımını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, bir dizi modern özellikle donatılmış durumda. Tesiste; teknik direktör odası, sportif direktör odası, sporculara özel odalar, dinlenme alanları, düşük yer çekimli koşu çalışma alanı ve fitness salonu gibi birçok önemli alan bulunacak” ifadelerini kullandı.

YENİ TESİSE 2 YENİ ÇİM SAHA DAHA KAZANDIRILDI

Başkan Altay, yeni tesislere ayrıca 73 milyon lira maliyetle de iki yeni çim saha eklediklerini kaydederek, “Bu sahaları daha önce tamamlayarak sporcularımızın kullanımına sunmuştuk. Tesisimizi de en kısa sürede tamamlayarak takımınızın hizmetine sunacağız inşallah. Konyaspor’umuz için yaptığımız yatırımlarla bir yandan takımımızın tesis altyapısını güçlendirirken bir yandan da futbolcularımıza daha geniş ve modern ortamlarda müsabakalara hazırlanma imkanı sunuyoruz. Konyaspor’umuzun sportif başarılarına katkı sağlamak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Konyaspor’umuza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.