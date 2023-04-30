KONYARAY Banliyö Hattı'na temel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli atıldı.KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Konya Garı’nda düzenlenen temel atma programı programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gar’ın, Selçuklu Gar’ın ve havaalanının ilk kez bir raylı sistemle birbirine bağlanacağını belirtti. Raylı sistemler üzerinde yaptıkları çalışmalar tamamlandığında, otogar, havaalanı ve tren garlarının aynı güzergah üzerinde bir hat üzerinden raylı sistemle bağlanacağını vurgulayan Başkan Altay, “Toplam,2 milyar 300 milyon liralık yatırımla gerçekleştireceğimiz bu projenin en önemli paydaşlarından birisi Konya Büyükşehir Belediyemiz. İnşallah, sistem tamamlandığında araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve işletmeyi de Devlet Demir Yolları’mızla birlikte sizlerin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

“BUGÜN KONYA TOPLU ULAŞIMI ADINA TARİHİ BİR GÜN”

Konya’nın en önemli taleplerinden birisinin sanayide çalışan vatandaşların toplu ulaşıma kavuşması olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bugün, bu temelle inşallah 2 yıl gibi bir sürede bunu sağlamış olacağız. Bu süreçte emeği olanlar var. Onun için onlara özellikle teşekkür etmem lazım. Başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkür de bugün aramızda bulunan Devlet Demir Yolları’mızın değerli Genel Müdürü Hasan Pezük Bey ve ekibine. Genel Müdür’ümüzün bizzat takibi ve talimatlarıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Bugün hep birlikte temelini atacağız. İnşallah en kısa sürede açmak da nasip olur. Hep birlikte bu törende bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün Konya toplu ulaşımı adına tarihi bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasıl her gün tarihi bir şey yapıyorsa biz de bugün Konya tarihini etkileyecek, Konya için çok önemli ve 2 milyar 300 milyon liralık bir projenin başlangıcını yapıyoruz. Konyalılara hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

45,9 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK KONYARAY GÜNLÜK 90 BİN YOLCU TAŞIYACAK

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, “Konya il sınırları içerisindeki demiryolu ağımız toplam 770 kilometre. Konya, demiryolu bakımında da Ankara’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Bugün temelini atacağımız KONYARAY projesiyle de bu rakama 45,9 kilometre daha ilave hat eklemiş olacağız. Konya Tren Garı, kent merkezi, OSB’ler ile sanayi merkezleri, havalimanı, Lojistik Merkezle Pınarbaşı’nı kapsayacak projeyle vatandaşlarımıza konforlu, hızlı, ekonomik bir toplu taşıma hizmeti verecek inşallah. Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında hayata geçireceğimiz KONYARAY Projesi’nin toplam uzunluğu 45,9 kilometre. Bugün temelini atacağımız etabın hat uzunluğu ise 17,4 kilometre. Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek projenin birinci etabında 13 adet istasyon binası inşa edeceğiz” dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Konya’da yaşam kalitesinin artırılması, bireylerin mutlu bir şekilde yaşaması, sağlıklı bir hayata kavuşması, kendisini geliştirmesi ve sürekli dayanışma içinde olması elbette ki çok önemli. Konya’mızın hem bireylerin böyle gelişmesi hem işletmelerin küresel rekabet gücünün artırılması, yeşilin muhafazası ve bir bütün olarak bu hususları önceleyen devletimize, hükümetimize, belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Böyle hayırlı bir işin de Büyükşehir Belediye Başkanımızın, bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve gösterdiği hedef istikametine koşarak bu hizmeti sunmuş olmaları çok kıymetli” dedi.

“KONYALI VATANDAŞLARIMIZIN HAYATI KOLAYLAŞACAK”

Video konferans üzerinde programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise KONYARAY’ın önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Tamamlandığında Konya kazanacak, Konyalılar kazanacak. Konya’nın şehir içi trafiği rahatlayacak ve Konya’nın yaşam kalitesi yükseltilecek. Konyalı vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşacak. Tabii Konya bizim için çok kıymetli. O yüzden Konya’da bizim pek çok projemiz var. Bildiğiniz gibi birkaç ay önce Türkiye’nin en yüksek viyadüğü olan Konya Eğiste-Hadim viyadüğünü yaparak çok güvenli, konforlu, standardı yüksek bir yolu Konya’yla Alanya arasında bağladık. İnşallah bunun devamı olan Kuş Yuvası yollarıyla birlikte Konya’nın önemli bir aksını tamamlayacağız. Biraz önce Tahir Başkanı’mız da söyledi. Alacabel Tüneli’nde incelemeler yaptılar. Hakikaten yakından incelediğimiz, takip ettiğimiz çok önemli bir işimiz. 7 kilometrenin üzerindeki tünelimizde bütün imalatlarımızı bitiriyoruz. İnşallah hep birlikte önümüzdeki aylarda Alacabel Tüneli olarak burayı da Konya’mıza, Antalya’mıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Demirkapı Tüneli’mizin de imalatları bitti. Orası da ayrı önemli bir aks. Yani bakarsanız bütün yollar Konya’ya çıkıyor. Biz de bütün yolları Konya’ya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konya bunu fazlasıyla hak ediyor. Konya için ne yapsak azdır. Ne yapsak da gereklidir. O yüzden bütün belediye başkanlarımız ve vekillerimiz, bütün valilerimiz, oturup konuşacağız ve Konya’nın gelişmesi ve büyümesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün de çok önemli bir gün. Muhteşem bir kalabalık ve ilgi var. Bu da Konya’nın geleceğinin çok parlak olduğunu bugünden gösteriyor bize” ifadelerini kullandı.