KONYARAY Banliyö'de hızlı ilerleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı’nın ilk etabı olan Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasındaki 17,4 kilometrelik bölümde çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı’nda çalışmalar hızla ilerliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde trafiği rahatlatmak, sürücülere güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sunmak amacıyla yeni caddelerden köprülü kavşaklara kadar önemli yatırımları Konya’yla buluşturduklarını ifade etti.

Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından birinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ortaklığıyla hayata geçirdikleri KONYARAY Banliyö Hattı Projesi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek ve vatandaşlarımıza daha hızlı, konforlu bir ulaşım imkanı sunacak bu önemli projenin temelini geçtiğimiz yılın Nisan ayında düzenlediğimiz törenle atmıştık. Projenin ilk etabı olan Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasındaki 17,4 kilometrelik bölümdeki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Ray döşeme işlemleri, istasyon inşaatları, alt geçit ve üst geçit imalatları, elektrifikasyon çalışmaları, güzergah düzenlemeleri gibi birçok aşama planladığı şekilde başarıyla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

KONYARAY Projesi’nin birinci etabı olan Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracaklarını belirten Başkan Altay şöyle devam etti: “2 hattan Yüksek Hızlı Tren (YHT), 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. Karayolu ile 1 saat süren seyahat süresi 30 dakikaya inecek. Zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar planlanarak sanayi yüklerinin lojistik merkezine rahat taşınabilmesini de planlıyoruz. Banliyö sistemimiz sanayi bölgesine de hizmet edeceği için şehir merkezinde mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğu da azalacak. Hattımız ile havaalanından şehir merkezine ve YHT Garına yolcu erişimi sağlanacak. Güzergah üzerinde metro standardında yapılacak yeni banliyö durakları, engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun olarak inşa edilecek.”

“BANLİYÖ HATTI GÜNLÜK HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK”

Başkan Altay, projenin tamamlanmasıyla birlikte şehir içi ulaşımın daha hızlı ve efektif bir hale geleceğini belirterek, “KONYARAY Banliyö Hattı, Konya’nın büyümesine paralel olarak artan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir projedir. Bu hat, hem günlük hayatı kolaylaştıracak hem de şehrin ekonomik dinamiklerine olumlu katkı sağlayacak. KONYARAY Banliyö Hattı’nın şehre kazandırılacak olmasıyla birlikte şehrimiz daha modern ve sürdürülebilir bir ulaşım ağına kavuşacak. Toplam maliyeti 2 milyar 300 milyon lirayı bulan bu önemli yatırımı şehrimize kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na ve TCDD Genel Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.