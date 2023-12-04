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Konya’nın en uğrak noktalarından oldu

GÜNDEM 04.12.2023, 13:42
Konya’nın en uğrak noktalarından oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, açıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, kısa süre içerisinde şehrin en uğrak noktalarından biri haline geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük’ün, en güzel şekilde tanıtılması ve sonraki nesillere aktarılması için Türkiye’nin en büyük tanıtım ve karşılama merkezlerinden birini inşa ettiklerini söyledi.

BAŞKAN ALTAY HERKESİ ÇATALHÖYÜK TANITIM VE KARŞILAMA MERKEZİ’Nİ GÖRMEYE DAVET ETTİ

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin açılışını, geçtiğimiz Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, merkezin açıldığı iki haftalık süreç içerisinde 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Açıldığı ilk günden itibaren şehrimizin en uğrak noktalarından biri haline gelen bu tarihi merkez, ziyaretçileri yaklaşık 10 bin yıl öncesine götürerek unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler, Çatalhöyük'ün eski yerleşim düzenini, günlük yaşantısını ve o döneme ait arkeolojik buluntuları keşfetme fırsatı buluyor. Şehrimizin kültürel mirasına değer katacak merkezin yapımına destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız ile projeye mali destekte bulunan Mevlana Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçmişe yolculuk ederek tarihle iç içe olmak isteyen yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

BİNLERCE YIL ÖNCESİNE YOLCULUK EDEN ZİYARETÇİLER BAŞKAN ALTAY’A TEŞKKÜR ETTİ

Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni ziyarete gelen Tuğrul Yılmaz isimli vatandaş, merkezin örnek bir yapı olduğuna dikkati çekerek, “Buradaki girişten itibaren karşılamadan tutun sergi alanları, kemiklerin bir araya getirilmesi, benim gözümde olağanüstü bir şeydi. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda olağanüstü bir çaba sarf etmiş. Bundan dolayı Başkanımıza müteşekkiriz” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Gülçin Çolakoğlu, “Çatalhöyük, başlı başına gezilip görülmesi gereken bir yer.  Bunun teknolojik olarak insanlara çok daha güzel iletildiğini düşünüyorum. Teknoloji gayet iyi kullanılmış, bu açıdan çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir emek gösterilmiş olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsmail Murat İmrahur isimli vatandaş da, tesisi çok beğendiklerini vurgulayarak, “Ailece hafta sonu aktivitesi olarak buraya gelmeyi düşündük. Son teknolojiyle müzeyi hazırlamışlar. Merak ettiğiniz her şeyi görebiliyorsunuz. İçerideki atmosfer, o zamanları bize yaşattı. Sanki o dönemdeymişiz gibi bir hisse kapıldık. Çocuklarım ve eşim de etkilendi. Çok başarılı bir çalışma olmuş, çok beğendik.”Talha Bilgi isimli vatandaş ise merkezin girişinden tüm alanlarına kadar çok güzel bir yapı olduğunu ifade ederek, “Güzel, ciddi bir emek var, çok beğendik. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Takdire şayan bir yapı olmuş. Özellikle bölüm bölüm ayrılması, her bölümdeki görseller çok güzel olmuş” açıklamasını yaptı.

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