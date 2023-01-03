Konyalı sanayicilere 'ihracat' tebriği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında ihracatını yüzde 8,9'luk artışla 3 milyar 262 milyon dolara çıkararak Cumhuriyet tarihi rekoru kıran Konyalı sanayici ve iş insanları ile çalışanları tebrik etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında ihracatta rekor kıran Konyalı sanayicileri ve iş insanlarını kutladı.

Başkan Altay yaptığı açıklamada, binlerce yıldır üretimin merkezi konumunda olan Konya’nın ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti.

Tarım şehri olarak anılan Konya’nın son yıllarda sanayi üretiminde de büyük bir atılım gösterdiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Şehrimiz son 20 yılda ülkemizle birlikte her alanda büyümeye başladı. Üretimde yıldızı parlayan bir şehir olan Konya'mız, ihracat oranını 2022’de de yüzde 8,9 artışla 3 milyar 262 milyon dolar seviyesine yükselterek bu alandaki başarılarını yeni rekorlarla taçlandırmış oldu. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına girerken ihracatta rekor kırarak büyük bir başarıya imza atan şehrimiz bu yönüyle gururumuz olmaya devam etti. Üreterek ve istihdama katkı sağlayarak bu önemli başarıda payı olan tüm Konyalı sanayicilerimize, iş adamlarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir Konya için azim ve kararlılıkla üreterek çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.