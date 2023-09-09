Konyalı öğrencilere ulaşım müjdesi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yolcu yoğunluğu olan hatlara ilave seferler düzenleyecek. İlk ders zilinin çalacağı 11 Eylül günü ise öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak, Konya’yı bir eğitim şehri haline getirmek ve öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Başkan Altay, “Bilimden sanata, spordan teorik derslere kadar öğrencilerimiz için çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Yarınımızın ışığı kıymetli yavrularımız için her şeyin en iyisini istiyor ve yapmaya gayret ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin oluşacak yoğunluktan etkilenmemesi için 11 Eylül’den itibaren yolcu yoğunluğu olan hatlara ilave seferler vereceğiz. Yeni otobüs ve tramvay sefer saatleri ATUS web sayfasından ve mobil uygulamamızdan takip edilebilecek” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU ULAŞIMI ÜCRETSİZ KULLANACAK

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 11 Eylül Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım vasıtalarının öğrenciler için ücretsiz olacağını açıklayan Başkan Altay, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yeni eğitim-öğretim yılının hayırlar getirmesini temenni etti.

KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN TOPLU ULAŞIM FİLOSU GÜÇLENİYOR

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı içinde 13 solo, 8 körüklü olmak üzere 21 yeni otobüsü daha teslim aldı. Yapılan son alımlardan sonra yeni otobüs sayısı 148’e ulaşırken yıl sonuna kadar 17 solo, 12 körüklü olmak üzere 29 yeni otobüs daha Konyalılara hizmet etmek için yollara çıkacak.