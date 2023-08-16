Konyalı itfaiyeciler Bangladeş'i eğitti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında dünyanın farklı ülkelerindeki itfaiyecileri eğitmeye devam ediyor.KONYA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Eğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen eğitim programına Bangladeş'in farklı bölgelerinde görevli itfaiye ve kurtarma personeli katıldı.

7 günlük eğitim programında; yangına müdahale, kentsel arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ve Uluslararası Afet Yönetimi, olay yeri inceleme konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Bangladeşli itfaiyecilerin uzman eğitmenler gözetiminde katıldığı tatbikatta gerçeğini aratmadı. Ayrıca eğitim boyunca Türk heyeti, Bangladeş'teki çeşitli itfaiye şubelerine teknik inceleme gezileri de gerçekleştirdi.

BANGLADEŞLİ İTFAİYECİLER EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan Bangladeş itfaiye personeline başkent Dakka'da düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene katılan Türkiye Cumhuriyeti Dakka Büyükelçisi Ramis Şen, Bangladeş ve Türkiye arasında artan iş birliği alanlarına dikkat çekerek iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürü Tuğgeneral Muhammed Main Uddin de Bangladeş ve Türkiye arasındaki derin dostluğun gittikçe arttığını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sertifika törenine TİKA Dakka Program Koordinatörü Ş. Mert Barış ile birlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ile Bangladeş’ten yetkililer katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından verilen Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) Temel İtfaiye Eğitimi Modülü ile Bangladeş’te yoğun şekilde yer alan tekstil sektörü başta olmak üzere fabrikalarda geçekleşen kimyasal kaynaklı yangınlarda yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor. ADAMEP-KBRN Olaylara Müdahale Modülü ile de ülkede önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan nükleer santralde yaşanabilecek olası kimyasal, radyo aktif ve nükleer sızıntılara karşı müdahale kapasitesi artırılmış oldu.