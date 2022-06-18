Konyalı dondurmanın Uzay yolculuğu tamamlandı

Konya Bilim Merkezi’nden uzaya gönderilen dondurma, yolculuğunu 2,5 saatte tamamlayarak erimeden Dünya’ya döndü.KONYA (İGFA) - Lezzet misyonunu dünyada tamamlayan Algida Twister Cosmix, uzaya yolculuğun hayallerle sınırlı olmadığını kanıtladı. Twister Cosmix, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle Konya Bilim Merkezi’nden uzaya gönderildi.

Algida ve İskoç Stratonoust ekibinin haftalarca süren inceleme ve araştırmaları sonrasında, Konya Bilim Merkezi iş birliği ile uzay yolculuğuna giden Twister Cosmix atmosferin dışına çıktı. Yaklaşık iki buçuk saat süren uçuşta Twister Cosmix’i taşıyan araç 107.293 fit yani yaklaşık 33 km. yüksekliğe ulaştı.

Uzaya giden Algida Twister Cosmix, erimeden Dünya’ya döndü. Operasyonu yöneten İskoç Stratonoust ekibi adına Lewis Campbell Twister Cosmix’in uzay yolculuğu hakkında bilgi verdi. “Twister Cosmix, uzay yolculuğuna çıktığı araçla, önce dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa kadar bir yüksekliği geçti. Araç troposferde yükselmeye devam ederken insan için uygun olmayan bu ortam, dondurma için ideal şartları oluşturuyordu. Yükseldikçe etrafındaki sıcaklık düşen Twister Cosmix, her 100 m'de 0,5 °C azalan ortam ısısı sayesinde erimeyerek yükseldi. Ardından 8850 metre yüksekliğe çıkarak Everest seviyesini aştı. Twister Cosmix, insanların uzay giyimi ve ekipmanı olmadan dayanabileceği sınırı da geçerek, atmosferin yeni bir tabakası olan stratosfere ulaştı. Yolculuğuna -60 °C olan Armstrong hattında devam etti. Son olarak 107.293 fit yüksekliğe varan Twister Cosmix, Dünya’nın bitip kozmozun uçsuz bucaksız enginliğinin başladığı noktaya ulaşmış oldu. “