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Konyalı başkanlardan Mevlana Türbesi'ne ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu

GÜNDEM 02.04.2024, 11:49
Konyalı başkanlardan Mevlana Türbesi'ne ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile merkez ilçe belediye başkanları Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya’ya hizmet etmenin mutluluğuyla gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Şehrimizi ve ilçemizi güzelleştirmek, daha iyi hale getirmek ve daha fazla gönüllere girebilmek için çaba sarf edeceğiz. Seçimlerimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 5 yıl daha Konya’ya hizmet edecekleri için büyük heyecan ve mutluluk içerinde olduklarını ifade ederek, “Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen tüm teşkilat mensuplarımıza, meclis üyelerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İnşallah yeni süreçte de Karatay’da yeni eserler, yeni hizmetler çokça görülecek” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da güzel bir seçim süreci yaşandığına değinerek, “Seçimlerin neticesinde bütün hemşehirlerimize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü demokrasinin güzelliği, demokrasinin neticeleri bizim için önemli. Bu manada 31 Mart seçimleri neticesinde bizlere hem gösterilen teveccühden dolayı teşekkür ediyor hem de üzerimize düşen mesajları alacağımızı buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

“HEP BİRLİKTE KONYA’NIN MENFAATİNE OLAN İŞLERDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla Konya’ya 5 yıldır hizmetlerde bulunduklarını ve şimdi yeni bir 5 yılın daha başlangıcını gerçekleştirdiklerini belirtti. 31 ilçede seçilen belediye başkanlarına başarılar dileyen Başkan Altay, hep birlikte Konya’nın menfaatine olan işlerde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

“BİZE DESTEĞİNDEN DOLAYI TÜM KONYALILARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konya’nın, Türkiye’nin en önemli en güzel ve belediyeciliğin en üst seviyede yapıldığı şehirlerden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Önümüzdeki 5 yılda da devam eden işlerimizi tamamlamak; Konya’ya yeni güzellikler kazandırmak için gece gündüz demeden gayret edeceğiz, çaba sarf edeceğiz. Yeni dönemin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bize desteğinden dolayı tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Artık parti rozetlerimizi çıkarttık ve tüm Konya’ya hizmet etmek için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz. 42 bin kilometrekarelik alanında, 31 ilçesinde 1.150 mahallesinde seçim süreci boyunca bize sevgi gösteren ve muhabbet besleyen ve sandıkta desteğini esirgemeyen tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Konya çok daha güzel yarınları hak ediyor. Selçuklu’nun dârülmülküne hizmet etmek bizim için en büyük şereftir” değerlendirmesinde bulundu.

“ÖNEMLİ OLAN ŞEHRİMİZİN KAZANMASI”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da seçilen tüm belediye başkanlarına yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Sandığa gidip oyunu kullanan tüm hemşehrilerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Seçmenin verdiği mesajlar var, kazanılan yerler var, kaybedilen yerler var. Tüm partiler kendi değerlendirmelerini yapıyor, biz de yapıyoruz. Önemli olan ülkemizin kazandığı, şehirlerimizin kazandığı, ilçelerimizin kazandığı bir seçim olması” ifadelerini kullandı.

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