Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı işbirliğinde gerçekleştirilen, “Bir Buçuk Derece İklim Okur Yazarlığı ve Afet İletişimi Programı” kapsamında, yarın Konya’da “Afet İletişimi Forumu” düzenlenecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, RTÜK Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, CNN Türk Televizyonu Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Haber Türk Televizyonu Sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Yenişafak Gazetesi İnternet Haber Müdürü Ersin Çelik ve Ensonhaber.com İnternet Haber Sitesinden Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz’ün konuşmacı olarak katılacağı forumun Moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Metin Aksoy yürütecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 11’00’de başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, afetlerde iletişimin önemine değinerek, “İletişim, afetler sırasında ve sonrasında yaşam kurtarabilmekte, doğru, hızlı ve koordineli iletişim, afet öncesi hazırlık ve afet anındaki müdahalelerin etkinliğini artırmaktadır. Forumun amacı, afet iletişimi alanında en son stratejileri, en iyi uygulamaları ve gelecekteki zorlukları ele almak ve çözümler geliştirmek olacaktır’ dedi.