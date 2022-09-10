Konyaaltı sahiline yeni tesis

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Plajı’na bir sosyal tesis daha kazandırdı. Boğaçayı Köprüsü’nün batısında hizmete sunulan Boğaçayı 1 No’lu plaj işletmesi kaliteli ürünleri ve uygun fiyatlarıyla misafirlerini ağırlıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Emlak’tan kiraladığı Boğaçayı Köprüsü’nün batısında yer alan bölgeyi plaj işletmesi olarak vatandaşların hizmetine açtı. Belediye iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilen Boğaçayı 1 No’lu Plaj İşletmesi misafirlerine kahvaltıdan, fastfood ürünlerine, dünya kahvelerinden çeşitli sıcak ve soğuk içecek menüleriyle birçok seçenek sunuyor. Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar ve misafirler zengin menüden sipariş ettikleri ürünleri Akdeniz’in mavisi ve Torosların muhteşem manzarası eşliğinde tüketebiliyor. İşletmenin plaj bölümünde şezlong ve şemsiye hizmeti de veriliyor. Sabah 08.00 da açılan Boğaçayı 1 No’lu Plaj, akşam 22.00’da kapanıyor.

Boğaçayı 1 No’lu Plajı tesis sorumlusu Veysel Güneş, vatandaşların tesise büyük ilgi gösterdiğini ve gelen talepler doğrultusunda hizmet içeriğinin geliştirildiğini söyledi. Güneş, “Vatandaşlar hijyen açısından işletmemizi çok beğeniyorlar. Zengin menümüzde yer alan ürünlerin diğer işletmelere nazaran uygun fiyatlı olduğunu bizlere ifade ediyorlar. Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla Konyaaltı Sahili’ne Belediyemizin bir sosyal tesisini daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm halkımızı tesisimize bekliyoruz” dedi.