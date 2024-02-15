Konya'ya yeni üst geçitler kazandırılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kerkük Caddesi’nde eski yaya üst geçidinin yerinde yeni yaya üst geçit yapımını tamamladı.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirerek, trafik ve yaya güvenliğini en üst düzeye çıkartmak adına önemli adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Şehir merkezinde 4 yeni köprülü kavşak çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Başkan Altay, “Bununla birlikte ekonomik ömrünü tamamlamış yaya üst geçitlerinin yerine modern ve güvenli yaya üst geçitleri yapıyoruz. Yine, ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni yaya üst geçitleri yapıyoruz. Kerkük Caddesi’nde eski yaya üst geçidini yıkarak, aynı yerde modern, panoramik asansörlü, engelli kullanımına uygun yaya üst geçidimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Şehir Hastanesi Önüne kazandıracağımız asansörlü ve yürüyen merdivenli yaya üst geçidimizin yapım süreci de tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede burayı da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Yeni yaya üst geçitlerini şehrin estetik görüntüsüne de katkı sağlayacak modern şekilde inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Güncel bedelle maliyeti 60 milyon lirayı bulan Kerkük Caddesi ve Şehir Hastanesi Önü Yaya Üst Geçitlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.